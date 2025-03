Recorde de público quase dobra valor conquistado pelo Corinthians com título

O Corinthians conquistou o título do Paulistão ao empatar por 0 a 0 com o Palmeiras, nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena. O Timão garantiu R$ 5 milhões pela conquista. A participação na competição estadual, por sua vez, garantiu mais R$ 44 milhões, totalizando R$ 49 milhões.

Mais do que a premiação, a decisão foi marcada por recordes e altos valores. O duelo contra o Palmeiras foi marcado pelo recorde de público em jogos do Corinthians na Neo Química Arena: 48.932 torcedores estiveram em Itaquera para a partida que rendeu o 31º título do Paulistão da história do clube alvinegro.

A receita de bilheteria na decisão contra o Palmeiras rendeu R$ 4.638.125,50 aos cofres do Timão. O valor arrecadado pela presença da Fiel quase se assemelha ao prêmio concedido pela Federação Paulista de Futebol pelo título da competição estadual.

Recorde da Fiel: Os números da bilheteria contra o Palmeiras

Público pagante: 48.196

Imprensa: 736

Público total: 48.932

Renda Bruta: R$ 4.638.125,50

Torcida do Corinthians fez muita festa pelo título do Timão no Campeonato Paulista. Fiel quebrou o recorde de público do clube alvinegro na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

É campeão

O Timão quebrou um jejum de seis anos sem título, sendo o último conquistado no Paulistão de 2019. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com 31 títulos, e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo maior vencedor com 26 troféus.

O que vem por aí?

Sem tanto tempo para festa, o Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. O Timão enfrenta o Bahia no domingo (30), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.