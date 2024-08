Raniele, do Corinthians, abre o jogo sobre expulsão contra o Grêmio

Raniele em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 09:16 • Rio de Janeiro

O volante Raniele, do Corinthians, falou sobre sua expulsão na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, na noite de quarta-feira (31). O jogador reconheceu seu erro e se pronunciou através de seu story, no Instagram, se desculpando ao adversário pela falta que lhe rendeu o cartão vermelho.

- Essa não foi uma noite feliz pra mim. Em uma jogada que não é da minha característica, por pouco não lesionei o Villasanti, a quem peço desculpas novamente. Infelizmente e corretamente fui expulso, comprometi todo o planejamento da equipe e não pude ajudar mais em campo. - lamentou Raniele.

- Tenho mais de 250 partidas como profissional e nunca havia recebido um cartão vermelho sequer. Nunca fui violento. Sempre tive respeito com meus companheiros de clube e adversários. Meu histórico prova isso! Peço desculpas ao grupo, à comissão técnica e a vocês, torcedores, que sempre me apoiaram. Fica o aprendizado! Seguimos! - acrescentou.

Raniele, no início da segunda etapa, e Gustavinho, nos acréscimos da partida, foram expulsos pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. (Foto: Marcello Zambrana / AGIF)

Raniele tentou afastar uma bola e acabou acertando a perna Villasanti, aos cinco minutos do segundo tempo. Marcelo de Lima Henrique, árbitro da partida, inicialmente deu cartão amarelo para o volante. No entanto, após revisão no VAR, optou pela expulsão do atleta do Timão, que deixou o campo no início da segunda etapa.

Um dos pilares do meio de campo do Corinthians na temporada, o volante de 27 anos será desfalque de Ramón Diaz para o jogo de volta das oitavas, na próxima quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

