Corinthians e Grêmio empatam em duelo marcado por expulsões

Equipes empataram sem gols pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 23:41 • São Paulo (SP)

Em duelo marcado por expulsões, Corinthians e Grêmio empataram sem gols na noite desta quarta-feira (31), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Raniele, no início da segunda etapa, e Gustavinho, nos acréscimos da partida, foram expulsos pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. Ainda com um homem a menos, a equipe comandada por Ramón Díaz abriu o placar com o jovem Giovane, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão no VAR.

Com isso, as equipes decidem a vaga no sul do país. Com a Arena do Grêmio interditada em razão das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, o duelo será disputado no Estádio Couto Pereira, casa do Coritiba, na próxima quarta-feira (7).

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 GRÊMIO

COPA DO BRASIL - OITAVAS DE FINAL - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Nailton Júnior de Souza Oliveira

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques

ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Raniele, Charles, Alex Santana e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; Jemerson, Geromel e Rodrigo Ely; João Pedro, Carballo, Villasanti e Reinaldo; Cristaldo, Pavon e Soteldo.