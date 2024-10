Ramón reconhece boa atuação do Flamengo, mas avisa: ‘vamos dar tudo em campo no jogo da volta’

Ramon Diaz, técnico do Corinthians, durante partida contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 01:24 • São Paulo (SP)

O técnico Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva após a derrota do Corinthians para o Flamengo por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2), e reconheceu que o time carioca teve uma atuação melhor do que a do Alvinegro. No entanto, o técnico afirma que o resultado simples e o retrospecto recente de vitória do Timão sobre o Rubro-negro em Itaquera mantêm viva a esperança de conquistar a vaga para a final.

- O resultado poderia ter sido mais amplo a favor do Flamengo, mas eles tiveram chances que não concretizaram. Já tivemos partidas que tínhamos jogado em nossa casa e de visitante e criamos muitas situações e não a concretizamos. Nos deram a possibilidade de ganhar uma revanche. Creio que foi positivo porque poderia ter sido mais amplo. Tivemos três ou quatro chances, não aproveitamos. O resultado nos permite estar vivos para o que virá - disse o argentino.

O Flamengo jogou melhor, principalmente no primeiro tempo, em que teve quase 60% de posse de bola e chances claras de gol, que foram defendidas por Hugo Souza. O comandante alvinegro também avaliou o desempenho da equipe na primeira etapa.

– Eles foram muito superiores a nós no primeiro tempo, são um time tão grande quanto o Corinthians. Tivemos dificuldades, mas em casa será diferente. Eles aproveitaram bem, mas vamos brigar em casa pela classificação. Vamos brigar como sempre – afirmou.

Ramón ainda falou sobre o desafio que o Corinthians enfrenta por disputar três competições simultaneamente (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana) e como esse cenário interferiu na escalação da equipe.

– O Flamengo tem só a Copa do Brasil para competir, só isso. Quando você tem apenas isso, coloca tudo em campo. Nós, não. Estamos brigando por algo no Brasileirão, demos chances aos jovens e precisamos preservar alguns jogadores. Essa é a diferença. Por isso não jogou Yuri, Martínez, Carrilo. Hoje, foi uma diferença muito grande. Temos que jogar a volta, nós em casa pressionamos, somos terríveis lá. Vocês vão ver, vamos dar tudo em campo no jogo da volta. - concluiu o técnico.

O Corinthians agora volta seu foco novamente para o Brasileirão. A equipe entra em campo no sábado (5), na Neo Química Arena, contra o Internacional.