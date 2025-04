Ramón promove alterações em dois setores da escalação do Corinthians

Técnico do Corinthians, Ramón Díaz promoveu mudanças na escalação para o clássico contra o Palmeiras, fora de casa, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Entenda a comemoração de Memphis Depay, atacante do Corinthians e da Holanda

Com um incômodo na coxa direita, Félix Torres não foi relacionado pela comissão técnica e dá lugar para Cacá, que forma dupla de zaga ao lado de André Ramalho. Enquanto Matheuzinho e Matheus Bidu fazem as laterais.

O meio de campo tem Raniele como primeiro homem, José Martínez e Breno Bidon, escolhido para a vaga do lesionado Rodrigo Garro, responsáveis pela saída de bola e o peruano André Carrillo à frente do trio.

Fabrizio Angileri (lesão no muscular no bíceps femoral da coxa esquerda), Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), Hugo Souza (lesão do retofemoral da coxa direita), Igor Coronado (Trauma no ombro esquerdo) e Rodrigo Garro (tendinopatia patelar do joelho direito) são desfalques nesta tarde.

Até o momento, o Corinthians enfrentou o Palmeiras em três oportunidades nesta temporada, com uma vitória e dois empates. O Timão, inclusive, derrotou o rival na decisão do Campeonato Paulista e garantiu o 31º título estadual.

Corinthians tem mudanças na escalação para clássico com o Palmeiras, pelo Brasileião (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Escalação do Corinthians

Portanto, a escalação do Corinthians para encarar o Palmeira tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, José Martínez e André Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Banco de reservas: Felipe Longo, Félix Torres, Maycon, Romero, Héctor Hernández, Léo Mana, Charles, Ryan, Talles Magno, Hugo, João Pedro e Alex Santana

As equipes se enfrentam na tarde deste sábado (12), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.