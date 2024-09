Ramón Diaz, técnico do Corinthians, durante partida contra o Flamengo na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 20:13 • Rio de Janeiro

O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (1), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Talles Magno, Ángel Romero e Pedro. Com a vitória, o Timão fica dependendo do resultado do Fluminense para deixar a zona.

A conquista dos três pontos, em casa, no aniversário do clube, foi essencial para recuperar a moral do time na missão de escapar da degola. Após a partida, o técnico Ramón Díaz exaltou o resultado e o apoio da torcida na tarde deste domingo.

– Gostei muito do entorno, e ver a torcida se divertindo com um jogo futebol tão importante, tudo o que foi de parte dos fãs, a decoração, toda a festa, foi uma festa realmente muito linda. Aí você vê que é um grande clube, um clube de grandes dimensões para poder fazer o que fez hoje. Estou muito feliz porque o time conseguiu, tanto no tático quanto na entrega, no espírito que o Corinthians teve em um jogo tão difícil contra um grande clube.

O auxiliar técnico Emiliano Díaz falou sobre o mental dos jogadores por conta dos resultados nas últimas partidas. Para o argentino, o Corinthians tem elenco para brigar na parte de cima da tabela.

– Acho que a parte mental, porque a gente foi jogar contra o Bahia e foi superior, foi jogar contra o Fortaleza e foi superior, foi jogar contra o (Atlético) Mineiro e foi superior. Quando a bola não entra e você não ganha, todo o trabalho é ruim, mas nós internamente sabemos que estamos fazendo um grande trabalho. O jogador acredita no trabalho que ele está fazendo e tem muito coragem para sobreviver um dos momentos mais difíceis do clube.

– Nós fomos superiores em todos os lados, isso tem que ser claro. Era só virar um pouquinho, ter um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de sorte para que a bola entre, e agora parece que o trabalho é fantástico e não é assim. O Corinthians tem elenco para brigar lá em cima e é um clube que tem a obrigação de brigar lá em cima, mas quando a bola não entra, parece que o trabalho não está bem feito, mas a parte mental deste grupo, que sabe que só precisava de um pouquinho mais para dar certo, (8:47) e hoje deu, fomos muito superiores ao rival, muito superiores.

Por fim, Ramón Díaz falou sobre a arbitragem da partida. O treinador não gostou da condução do árbitro com a confusão ao fim do jogo. Yuri Alberto e Cacá foram expulsos e não enfrentam o Botafogo.

Yuri Alberto, jogador do Corinthians, recebe cartão vermelho durante partida contra o Flamengo na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

– Eu não gostei do arbitragem, acho que toda a confusão foi dele, não gosto de falar dos árbitros, mas que tenham cuidado, que sejam neutros, nós não precisamos que nos ajudem, mas que não nos perjudiquem, porque hoje jogamos 18 minutos a mais. Em uma situação que ele tem que resolver, e prejudica os clubes, eles, nós, o espetáculo, tem que ficar mais tranquilo, tomar decisões corretas, ninguém lhe pede outra coisa, só que sejam corretas, porque foi falta o Yuri, ele não marca, e ainda expulsou 3, e isso não é normal. Lástima pelo espetáculo que foram perjudicados tanto eles como nós, nós dois jogadores e eles um, então não corresponde com tudo o que está acontecendo no futebol brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA - Corinthians 2 x 1 Flamengo

Brasileirão - 25ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 16h

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira e Thiaggo Americano Labes

📹 VAR: Wagner Reway

🟨 Cartões amarelos: Charles, José Martínez, Romero, Félix Torres e Talles Magno (Corinthians); Pulgar, Ayrton Lucas, Carlinhos e Allan (Flamengo)

🟥 Cartões vermelhos: Yuri Alberto e Cacá (Corinthians); Alcaraz (Flamengo)

⚽ Gols: Talles Magno e Romero (Corinthians); Pedro (Flamengo)

⚽ ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner (Ryan), Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Charles, José Martínez (Raniele) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Héctor Hernández (Yuri Alberto).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz (Allan) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Erick Pulgar, Leo Ortiz e Gerson; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro (Carlinhos).