Ramón Díaz relata clima no vestiário e prega confiança no Corinthians

Ramón Díaz não consegue buscar explicações para a derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (5), no jogo de ida da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. O Timão precisa vencer por três gols de vantagem na Neo Química Arena para levar a decisão para os pênaltis. Ramón Díaz lamentou o resultado, mas mantém as esperanças em uma classificação.

— Não podemos perder as esperanças, a equipe conseguiu uma classificação para a Libertadores depois de tantos anos, de lutar pela Libertadores, nos superara, muito que o tático, parabéns para eles que fizeram uma grande partida, muito mais que o tático, não fomos pulsantes como outras vezes — disse o treinador do clube alvinegro em entrevista coletiva.

Abatimento no Corinthians

Após a partida, todo o elenco do Corinthians mostrou um semblante de desolação dentro do campo. Na saída do gramado, Maycon, um dos jogadores que conquistou títulos com o Timão, pediu desculpas à torcida e falou em 'vergonha'.

— E fazer um jogo que a gente fez, eu me sinto vergonhado de estar fazendo isso. Porque brigamos muito para estar aqui, infelizmente, não saiu nada como planejamos — disse o jogador em entrevista à 'Globo'.

Ramón Díaz declarou que o elenco estava muito decepcionado no vestiário. O treinador lamentou o resultado, manteve o sonho da classificação e disse que a derrota pode servir para o crescimento da equipe.

— Todo o grupo está desiludido, porque tínhamos e ainda temos o sonho de avançar na Libertadores. Acho que não só ele, mas todo o grupo está machucado, mas isso precisa servir para crescer, para reagir — falou o treinador.

Ramón Díaz relembrou a campanha do Corinthians no último Brasileirão, quando junto ao elenco, ajudou a equipe a engatar uma sequência de nove vitórias seguidas e sair da luta contra o rebaixamento para a conquista de uma vaga na Pré-Libertadores.

— Esse grupo sofreu muito nesses sete meses em que estamos aqui. Sofreu demais, sofreu com a pressão, com a exigência, mas também podemos falhar. E quando falhamos, temos que reconhecer. Estamos assumindo que erramos, não estamos fugindo da responsabilidade — finalizou o treinador.