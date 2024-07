Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz será obrigado a promover uma alteração no sistema defensivo do Corinthians para o duelo contra o Atlético-MG, pela rodada de abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp.

Com a ausência do zagueiro Cacá, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, Gustavo Henrique ganha uma vaga entre os titulares. Assim como Alex Santana, que deve assumir o lugar do jovem Ryan no de meio de campo.

A grande dúvida para o confronto é a lateral direita. A tendência é que Matheuzinho permaneça na equipe titular mesmo com o retorno de Fagner, recuperado de uma lesão na posterior da coxa direita. Com isso, o ala terá a companhia de Raniele, Alex Santana, Garro e Hugo no meio de campo.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique; Matheuzinho (Fagner), Raniele, Alex Santana, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

Invicto sob comando de Ramón Díaz, o Corinthians encara o Atlético-MG neste domingo (28), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela 20ª rodada do Brasileirão.