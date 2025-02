Ramón Díaz define data de retorno de Rodrigo Garro ao Corinthians

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (6), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Timão lidera a tabela da classificação geral do Paulistão com 19 pontos. Para reforçar a boa fase, o clube alvinegro deve ter um reforço de peso na próxima rodada.

Em entrevista coletiva concedida após o empate, o treinador Ramón Díaz falou sobre o retorno do meia Rodrigo Garro ao Corinthians. O meia se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho e ainda não fez a sua estreia nesta temporada.

— Sabemos que Garro está trabalhando, ele está bem, não quisemos arriscar por ser um gramado diferente, sintético, mais dinâmico. Mas está recuperando, para a próxima partida certamente irá jogar — afirmou o treinador.

No próximo domingo (9), o Corinthians encara o São Bernardo, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista e deve marcar o reencontro do meia com a Fiel.

Meia foi um dos destaques do Corinthians na temporada passada (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Início de ano de Rodrigo Garro

O jogador viveu um momento delicado no começo do ano. O meia se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal na Argentina, no dia 4 de janeiro. Na ocasião, o jogador do Corinthians dirigia uma caminhonete que colidiu com uma motocicleta que causou a morte de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos.

Indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, Rodrigo Garro pôde retornar ao Brasil. Entretanto, o jogador não entra em campo desde o ocorrido. Quando se reapresentou, o argentino passou a se tratar da lesão no joelho.

Neste início de temporada, o meia foi substituído por Igor Coronado, que ficou com a sua vaga no time. O argentino foi um dos destaques do Corinthians na última temporada, quando disputou 63 partidas e marcou 13 gols.