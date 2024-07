Ramón Díaz apresenta credenciais necessárias para livrar o Corinthians do rebaixamento

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz estreou com o pé direito no comando do Corinthians. Além da vitória, necessária na luta do clube contra o rebaixamento, o treinador demonstrou coragem para modificar a escalação e promover estreias na equipe.

A principal delas foi a entrada de Hugo Souza no time titular. Récem-contratado pelo Timão, o goleiro ganhou a disputa com Matheus Donelli e foi fundamental para o resultado positivo em Itaquera. Inclusive, recebeu prêmio de melhor jogador em razão de suas intervenções contra o Criciúma.

Hugo Souza estreou pelo Corinthians no duelo com o Criciúma (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Outro estreante da noite, Alex Santana se apresentou como uma novidade positiva para um setor carente da equipe. O reforço formou ao lado de Raniele a dupla de volantes, dominou a intermediária defensiva e ditou o ritmo da saída de bola corintiana, que sofreu para imprimir velocidade na criação nos últimos jogos.

Ademais, Ramón Díaz precisou realizar um trabalho extracampo com o elenco, na tentativa de resgatar a confiança do jogadores - e o resultado foi visto em campo. Após sair atrás no marcador, o técnico manteve a formação inicial para a segunda etapa e, com ajustes no vestiário, modificou a forma de jogo da equipe sem alterar a formação.

Sob o comando do argentino, o Corinthians conquistou sua primeira vitória de virada no Brasileirão, demonstrando certa evolução em um problema crônico do time na temporada: poder de reação.

Apesar do resultado, o clube do Parque São Jorge segue na zona de rebaixamento da competição, com 15 pontos conquistados em 17 rodadas. No entanto, iguala a pontuação do Vitória, primeira equipe fora do Z-4.