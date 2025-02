Corinthians vacila e fica no empate com Universidad Central na Pré-Libertadores

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Universidad Central nesta quarta-feira (19), no jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. Carrillo marcou para o Timão, enquanto João Pedro Tchoca, contra, fez o gol da equipe adversária no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela.

O clube alvinegro mostrou muita superioridade durante toda a partida, mas oscilou bastante e foi castigado com o gol de empate do adversário perto do apito final. A partida de volta será na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena.

Como foi o jogo?

O Timão iniciou a partida com mais uma postura ofensiva, dominando a posse de bola e criando as melhores oportunidades. O Corinthians teve finalizações de fora da área com José Martínez, Raniele e Garro, mas todas sem perigo ao gol do adversário.

Aos 17 minutos, Raniele sentiu e saiu de campo para a entrada de Breno Bidon, sua estreia pelo Corinthians nesta temporada. Aos 30 minutos, o volante serviu Carrillo na área, que cortou a marcação, cruzou com desvio e obrigou Miguel Silva a fazer uma boa defesa.

O Universidad Central ficou perto de marcar aos 33 minutos. Após boa jogada, Cumana passou para Granko na pequena área, que finalizou, mas André Ramalho afastou. Melhor na partida, o Corinthians respondeu e abriu o placar. Memphis, atuando como armador, serviu Carrillo na pequena área. O atacante fintou o zagueiro e chutou para marcar o primeiro gol do jogo.

O clube alvinegro pressionou nos minutos finais e ficou perto de ampliar o placar com chutes de Memphis, que o árbitro assinalou impedimento, e Yuri Alberto, que finalizou por cima do gol da Universidad Central.

Na segunda etapa, o Corinthians até teve boas chances com João Pedro Tchoca após escanteio, mas passou a ser pressionado pela Universidad Central. Aos oito minutos, após confusão na área, os venezuelanos reclamaram que a bola tocou na mão do zagueiro, o árbitro foi acionado pelo VAR, mas não marcou a penalidade.

Corinthians era superior tecnicamente, mas fazia uma partida protocolar, sem aproveitar as oportunidades. Aos 29 minutos, após cruzamento, Zapata cabeceou, Hugo Souza defendeu, a bola bateu em João Pedro Tchoca e entrou para empatar o duelo para os venezuelanos.

O Timão ficou abalado com o empate e não conseguiu ter a calma para criar boas chances, como as que desperdiçou no primeiro tempo. A partida terminou com o empate amargo para a Fiel.

Carrillo marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Juan BARRETO / AFP)

O que vem por aí?

A partida de volta do confronto entre Corinthians e Universidad Central será na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o clube alvinegro encara o Guarani no domingo (23), em Itaquera, na última rodada da fase de grupos do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CENTRAL 1 x 1 CORINTHIANS

Jogo de ida - Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Olímpico da UCV, em Caracas (Venezuela)

🥅 Gols: André Carrillo (35'/1ºT) (1-0); João Pedro (Contra) (28'/2 ]T) (1-1)

🟨 Cartões amarelos: C. Ortiz (UCE); Granko (UCE)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

UNIVERSIDAD CENTRAL (Técnico: Daniel Sasso)

Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra e Yohan Cumana (Carrillo); Francisco Solé; Alexander González, Juan Cuesta e Samuel Sosa (Yeiber Murillo); Alexander Granko (Zapata) e Charlis Ortiz (Daniel de Souza)

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele (Breno Bidon), José Martínez, André Carrilo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto (Romero)