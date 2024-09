Ramón deixa Garro no banco e escala Corinthians com Coronado, Talles e Yuri Alberto contra o Fortaleza

Vestiário do Corinthians no Castelão (Foto: Hugo Rodriigues/Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 20:22 • São Paulo (SP)

Corinthians e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (17) pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para às 21h30 e acontecerá na Arena Castelão. O técnico Ramón Díaz optou por poupar o meia Rodrigo Garro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O time já viajou para Fortaleza com dois desfalques: o lateral Matheus Bidu, com desconforto no músculo posterior da coxa direita, e o volante Raniele, com dores no adutor direito, não viajaram para o Ceará com o restante do grupo.

Além da dupla, Memphis Depay também não foi relacionado para a partida e ficou em São Paulo. Há chances do holandês entrar em campo no final de semana, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

Assim, o Corinthians entrará em campo nesta noite com: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Cacá, Hugo, Ryan, Charles, Breno Bidon, Igor Coronado, Talles Magno e Yuri Alberto.