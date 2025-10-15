Corinthians terá estreia de goleiro contra o Santos; veja escalação

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Santos, nesta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da competição nacional. A comissão técnica preparou mudanças na equipe do Timão.

Dorival Júnior cumpre suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Internacional, há duas rodadas, e o Corinthians será comandado por Lucas Silvestre, auxiliar-técnico. Além do técnico, o clube alvinegro também não poderá contar com Hugo Souza e Matheus Bidu, que receberam cartão amarelo na vitória sobre o Mirassol, no último compromisso pelo Brasileirão.

André Ramalho, Charles e Carrillo, lesionados, também são baixas no Corinthians. Lucas Silvestre optou por escalar uma equipe, com dois laterais-esquerdos: Fabrizio Angileri e Hugo. A tendência é que o segundo atue no meio campo. No gol, a principal novidade dos onze iniciais: Felipe Longo, cria da base, fará a sua estreia entre os profissionais.

O Corinthians inicia o jogo com: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Hugo, Raniele, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

Gui Negão será titular no Clássico Alvinegro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Retorno

Garro volta a ser relacionado após se recuperar de uma lesão na panturrilha. A última vez que o argentino entrou em campo pelo clube alvinegro foi no dia 10 de setembro, contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil.

Memphis, que defendeu a Holanda na Data Fifa, inicia a partida no banco de reservas. O jogador só fez um treinamento visando a preparação para o Clássico Alvinegro, na terça-feira (14), e é tratado com precaução pela comissão técnica