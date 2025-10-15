Escalação do Santos: Vojvoda promove mudança na defesa contra o Corinthians

O Santos está escalado para o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Vojvoda terá desfalques para o jogo na Vila Belmiro, mas também com uma novidade entre os relacionados.

A principal mudança entre os onze iniciais é a entrada de Igor Vinícius no lugar de Mayke. O lateral-direito veterano está recuperado de uma inflamação, no joelho, mas inicia a partida no banco de reservas.

O Peixe segue sem Neymar, que continua se recuperando de uma lesão na coxa direita. Além do craque, o Santos também não poderá contar com Tomás Rincón, com incômodo na panturrilha esquerda, e Tiquinho Soares, que cumpre suspensão automática. Por outro lado, o treinador argentino terá Victor Hugo como reforço. O meia está recuperado de um problema no adutor da coxa direita.

O Santos começa a partida com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Decisão para o Santos

O Alvinegro Praiano inicia o duelo na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. Com 28 pontos, o Peixe busca vencer para abrir vantagem sobre o Vitória, primeira clube do Z-4, que tem 25 pontos na tabela de classificação.