- Foi um jogo bastante equilibrado. Não tivemos tantas chances, mas o Fortaleza também não. Tiveram uma jogada de perigo em um cruzamento, mas nada muito efetivo; num erro de bola nosso, conseguimos o primeiro gol, conseguimos o empate, logo em seguida tomamos um gol que a bola bateu na mão do Marinho, isso desestabilizou um pouquinho emocionalmente, em um momento em que estávamos bem no jogo. No segundo tempo, a gente conseguiu controlar um pouco melhor o Fortaleza, mas no finalzinho eles acharam o gol. Muitas bolas cruzadas de um lado para o outro, na área, e eles foram felizes no chute e acabaram vencendo. Faz parte do jogo, temos muitas coisas para melhorar e agora é trabalhar; segunda-feira tem um jogo importante dentro de casa - disse o camisa 20 corintiano.