Próximo do Corinthians, Ramón Díaz ainda tem vínculo com o Vasco; entenda situação

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Com conversas avançadas para assumir o comando do Corinthians, Ramón Díaz ainda possui vínculo com o Vasco. Demitido em abril, o argentino permanece como técnico da equipe carioca no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A situação ocorre devido ao conflito de narrativas entre as partes. O Cruz-Maltino considera que o treinador e seu filho Emiliano Díaz solicitaram a demissão, enquanto Díaz sustenta que foi desligado pela diretoria.

O Vasco já efetuou a rescisão trabalhista na justiça, processo que não necessita da assinatura do técnico. No entanto, a rescisão federativa ainda não foi acordada. Assim, Ramón Díaz permanece como comandante do clube no sistema da CBF.

Portanto, o Corinthians só poderá inscrever o novo treinador após a assinatura do termo. O interino Raphael Larucci será o comandante no duelo com o Vasco, e a tendência é que Ramón estreie contra o Criciúma, na próxima terça-feira (16), na Neo Química Arena.

De plano B à solução

Ramón Díaz não era a primeira opção para assumir o comando técnico do Corinthians, que via em Fábio Carille o profissional com as características ideias para liderar o clube no atual cenário: experiente e com conhecimento interno da instituição.

Na avaliação de Augusto Melo, o treinador não precisaria de uma período de adaptação, algo visto como fudamental devido à necessidade de uma reação a curto prazo no Brasileirão.

Após não evoluir nas tratativas com Carille, o Corinthians voltou a negociar com Ramón Díaz, que já estava apalavrado com o clube há cerca de uma semana e aguardava o desenrolar da situação. As conversas avançaram desde ontem, e o treinador chegará com a missão de livrar o time do zona de rebaixamento — papel parecido com o que realizou à frente do Vasco em 2023.