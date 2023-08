Mano Menezes é um nome que agrada internamente. No início da administração liderada por Duílio, ele era uma alternativa fora de cogitação, devido à presença do ex-presidente Roberto de Andrade como diretor de futebol. Os dois tiveram uma divergência no fim de 2014, devido à não continuidade do treinador no clube do Parque São Jorge para a temporada seguinte.