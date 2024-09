Memphis Depay no Corinthians: confira histórico de lesões

Memphis Depay pela Holanda. (Foto: JOHN THYS/AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 06/09/2024 - 14:38 • Rio de Janeiro

O Corinthians acertou a contratação de Memphis Depay. O holandês estava sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid, em junho de 2024, e chegará ao Brasil neste final de semana para realizar exames e assinar com o Timão até o fim de 2026.

O Alvinegro terá que desembolsar cerca de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações diluídos nos 28 meses de contrato, e contará com ajuda financeira do patrocinador máster Esportes da Sorte para concluir a contratação.

O setor ofensivo era uma das prioridades para o clube, que fechou 18 reforços nesta temporada. Depay é considerado o jogador “midiático” que consta no contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte. A empresa vai arcar com boa parte do valor total do holandês.

Para o ataque, o Timão tem oito jogadores em seu plantel: Giovane, Héctor, Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero, Ruan Oliveira, Talles Magno e Yuri Alberto. Memphis chegaria como o nono.

Memphis Depay pela seleção holandesa. (Foto: Jewel Samad / AFP)

Em 19/20, quando ainda atuava pelo Lyon, da França, Depay sofreu uma ruptura no ligamento cruzado que o tirou dos gramados por 224 dias. Desde então, as lesões se tornaram recorrentes, com cerca de três contusões por temporada.

