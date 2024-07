Copiar Link

Publicada em 28/07/2024 - 22:04 • Belo Horizonte (MG)

Titular do Corinthians na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, o lateral-direito Fagner lamentou o resultado em Belo Horizonte, mas destacou a evolução da equipe nas últimas rodadas, que reagiu no Brasileirão após a chegada de Ramón Díaz.

- A reação já começou. Infelizmente hoje perdemos por dois pênaltis. Se não houvesse eles, sairíamos com resultado melhor, ou se fossemos mais eficientes. Tem evolução. É cabeça no lugar, temos um jogo duro na quarta e depois temos mais um jogo difícil em casa no Brasileiro para retomar o caminho das vitórias - disse o jogador.

O camisa 23 voltou a iniciar uma partida após dois meses afastado por lesão na posterior da coxa direita. Contra o Galo, atuou por 85 minutos e acabou substituído por Matheuzinho.

O resultado negativo encerrou a invencibilidade de Ramón Díaz à frente do comando do clube paulista. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (31), contra o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.