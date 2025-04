Jornalista manda recado a jogadores e diz: ‘Corinthians ouve buenas noches e treme’

A estreia do Corinthians na Sul-Americana foi com uma derrota em casa para o Huracán-ARG por 2 a 1, na última quarta-feira (2). Comentarista do programa "Arena SBT", Maurício Borges, o Mano, mandou um recado aos jogadores do Alvinegro. O jornalista também foi irônico ao comentar o desempenho do time paulista em competições continentais.

- O Corinthians ouve 'buenas noches' no apito inicial e o time treme, o time borra. Começa a subir algum sentimento dentro dos jogadores, que eles não conseguem jogar. Há menos de uma semana, o Corinthians estava fazendo uma final contra o Palmeiras, e os caras com sangue no olho. Aí pega o Huracán-ARG, que é um time inexpressivo, e toma um nó - começou Mano.

- O jogador precisa trabalhar melhor o psicológico. O torcedor fica com uma pulga atrás da orelha nos jogos porque tem todo um histórico, muitas vezes de eliminações e tudo mais. Mas o cara que está dentro de campo não pode absorver isso. O jogador tem que ter mais personalidade para o Corinthians jogar mais bola do que jogou hoje - completou o comentarista.

Como foi Corinthians x Huracán?

O Huracán saiu na frente do Timão. Aos cinco minutos, a equipe argentina cobrou escanteio e Sequeira cabeceou na primeira trave para abrir o placar. O Corinthians respondeu aos 11 minutos. Após boa jogada de Memphis, José Martínez cruzou rasteiro e Yuri Alberto finalizou de primeira, dentro da pequena área, mas a bola foi para fora.

A chance do centroavante despertou o Timão, que seguiu no ataque. Poucos minutos depois, Carrillo cruzou e Raniele empatou de cabeça. As duas equipes abusavam das jogadas aéreas, e em uma delas, Romero quase virou o placar, mas Galíndez fez a defesa. A melhor oportunidade do Huracán veio com Sequeira, que chutou colocado da entrada da área, e a bola passou raspando a trave esquerda de Matheus Donelli.

O Corinthians ainda teve duas chances antes de terminar a primeira etapa, com Yuri Alberto, que por pouco não completou um passe de Martínez na grande área adversária. O Huracán foi mais objetivo e marcou o segundo gol após Gustavo Henrique cortar mal um cruzamento e Sequeira, novamente, finalizar sem chances para Donelli.

A segunda etapa começou com o Timão no ataque, mas com muitos erros de passes. Em um contra-ataque, Sequeira ganhou de Gustavo Henrique na velocidade e marcou o seu terceiro gol, mas o árbitro assinalou impedimento. O Corinthians abusava dos erros de passes e, mesmo com muita posse, não conseguia finalizar contra o Huracán. Memphis ficou perto de empatar após arriscar do meio de campo, mas Galíndez fez boa defesa e evitou o golaço.

O Timão ainda teve oportunidades com Yuri Alberto, de fora da área, mas não conseguiu empatar o duelo. Pedido da torcida, Igor Coronado entrou no duelo e, em seu primeiro toque na bola, criou boa oportunidade, driblou dois marcadores dentro da área, mas foi travado na hora da finalização. O duelo terminou com a vitória dos argentinos na Neo Química Arena.