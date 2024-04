Presidente do Corinthians detalha acordo recorde por direitos de transmissão

Augusto Melo participou do programa Os donos da Bola (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Marson e Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 14:28 • São Paulo (SP)

Augusto Melo revelou em entrevista que o Corinthians está próximo de fechar um acordo pelos direitos direitos de transmissão do clube.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Durante participação no programa Os Donos da Bola, o presidente afirmou que mantém conversas amistosas com a Rede Globo e a Libra para selar a parceira, que nas palavras do mandatário seria "uma das maiores do futebol brasileiro ".

- O Corinthians não vem em uma situação financeira (estável), mas ele dá retorno para qualquer investidor, e eu quero ganhar como tal. Acredito que o Corinthians precisa ser valorizado. Estamos conversando (com a Globo e a Libra), o relacionamento está super legal, só que estamos tentando chegar em um denominador. Falta pouco (para finalizar o acordo), já chegamos em um denominador, acredito que até segunda-feira a gente deve anunciar uma das maiores parcerias do futebol brasileiro - disse o presidente.

Como apurado pelo reportagem anteriormente, a diretoria do Corinthians exige receber - pelo menos - os mesmo valores negociados pelo Flamengo, pois entende que o clube possui o mesmo potencial de gerar audiência do rival.

Presidente do Corinthians negocia detalhes finais para anunciar novo acordo de direito de transmissões (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

ENTENDA O ACORDO ENTRE LIBRA E GLOBO

A emissora de televisão fechou um acordo com a Libra para exibição das partidas dos clubes que integram o grupo nas edições de 2025 a 2029 da Série A do Campeonato Brasileiro.

O contrato atual de direito de transmissões da competição encerra em dezembro deste ano, e as equipes iniciaram as negociações para o próximo ciclo. Com isso, no momento existem dois grupos: Libra e Liga Forte. No entanto, o Corinthians não integrar nenhum dos blocos e negocia à parte seus direitos de imagem.