Além de Hugo e Raniele já contratados, o Corinthians tem mais atletas na mira: o volante Thiago Helguera e o atacante Juan Ignacio Ramírez, ambos do Nacional (URU), e o zagueiro Félix Torres, equatoriano do Santos Laguna (MEX). A diretoria do Timão também sonha com Gabigol, do Flamengo, e tentou Erick (Athletico-PR) e Maurício (Internacional).