E se no início do mandato de Duílio as contratações foram elogiadas, o mesmo não pode ser dito ao término dos três anos de gestão: das 21 contratações realizadas até aqui, mais da metade (12) já deixaram o clube, já considerando aqueles cujo contrato se encerra no final do ano e não haverá renovação - casos de Giuliano e Renato Augusto, por exemplo - além daqueles com empréstimos encaminhados a outros clubes - casos do goleiro Ivan e do lateral Matheus Bidu.