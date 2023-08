Protagonista de uma caneta humilhante no duelo entre Corinthians e Real Madrid, pelo Mundial de Clubes de 2000, Edílson Capetinha está confirmado para o amistoso entre os clubes que irá celebrar os 113 anos do Timão. Christhian Karembeu, ex-zagueiro alvo do drible, também estará na Neo Química Arena, no dia 1° de setembro, às 20h30.