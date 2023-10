Com a iminência da aposentadoria de Fábio Santos e o mau desempenho de Bidu durante o ano, a diretoria alvinegra vai em busca de um lateral-esquerdo para 2024. Mano Menezes recomendou Santiago Montiel, do Argentinos Juniors, mas as relações estremecidas com o clube argentino esfriaram o interesse no atleta de 22 anos. O treinador corintiano também indicou Marlon, do Cruzeiro, mas as conversas ainda não foram abertas.