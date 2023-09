No entanto, o enfoque das procuras do Corinthians nesses dois momentos são diferentes. Na primeira, o objetivo era, também, conduzir uma espécie de ‘limpa’ no elenco que possui alguns atletas históricos, mas que já estão com idade avançada e longe dos grandes momentos. Agora, a ideia é ter um profissional cascudo e experiente para conduzir o time, pelo menos, até o fim do ano – ainda que o contrato tenha validade até dezembro de 2025, mas com eleição prevista para o dia 25 de novembro.