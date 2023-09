Diferentemente do que acontece na Copa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians vivem situações diferentes no Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe nordestina está na oitava colocação, flertando com uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Timão tenta fugir de vez do fantasma da zona do rebaixamento. O clube alvinegro ocupa o 13º lugar e está a cinco pontos do Santos, que abre o Z4. Saiba onde assistir e obtenha mais informações sobre essas duas equipes que se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), pela 23ª rodada da competição nacional.