Vanderlei Luxemburgo optou pela formação com três zagueiros para iniciar o confronto, esquema que deu certo em alguns momentos da temporada, como na classificação diante do Galo pela Copa do Brasil. Porém, o time mais uma vez encontrou dificuldades na organização ofensiva e pouco atacou com Fábio Santos e Fagner pelos lados do campo, um dos principais trunfos do sistema.