Se a situação com os gaúcho evoluir, a tendência é que Luan abra mão de alguns valores para deixar o Corinthians e jogar no Grêmio. Os principais seriam os referentes aos salários até o fim do ano, quando encerra o contrato dele com a equipe do Parque São Jorge. O total corresponde a R$ 4 milhões. Além disso, o Time do Povo deve mais de R$ 4,5 milhões em direitos de imagem atrasados. Essa quantia não deve ser ignorada pelo jogador, mas pode ser negociada para que ele receba somente uma parte.