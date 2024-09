‘O Corinthians não merece estar nessa situação’, diz Hugo Souza após nova derrota

Hugo Souza diz que Corinthians pode reverter situação no Brasileirão (Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 06:50 • Rio de Janeiro

A derrota do Corinthians para o Botafogo no Engenhão na noite desse sábado, 14, complicou ainda mais a situação do time paulista no Brasileirão. Com apenas 25 pontos, a equipe perdeu uma posição, ocupa agora a 18ª colocação e pode ver adversários diretos na luta contra o rebaixamento abrir vantagem na tabela.

Após o jogo, o goleiro Hugo Souza reconheceu o momento difícil, mas afirmou que o Corinthians “não merece” estar lutando contra o rebaixamento, seja pela história do clube, seja pelo desempenho nos jogos.

— O Corinthians não merece estar na situação que está. A gente tem que pensar sempre positivo, porque esta camisa não merece estar nesta situação. Somos nós os responsáveis por tirar dessa situação. A gente vai lutar até o final —, afirmou Hugo Souza.

Para o goleiro corintiano, o time poderia ter saído do Rio com um resultado melhor, especialmente pelo segundo tempo. Ele lembrou também que a equipe teve dois pênaltis a seu favor, mas um acabou sendo desperdiçado por Romero.

— No primeiro tempo a gente enfrentou muita dificuldade na marcação, no encaixe da nossa defesa, mas conseguimos ajustar isso para o segundo tempo. Tivemos dois pênaltis, poderíamos ter saído pelo menos do empate —, lamentou Hugo.

Corinthians perdeu mais uma no Brasileirão, dessa vez para o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O goleiro do Corinthians ressaltou a apresentação do time na etapa final, o que para Hugo Souza é uma demonstração de que o time tem todas as condições de permanecer na elite para o próximo ano.

— A minha felicidade agora é dizer que eles fizeram um bom segundo tempo —, comentou. — Acredito que a gente está no caminho certo. Temos mostrado isso a cada jogo que passa, a gente com bola tem sido muito melhor, tem sido muito mais decisivo, tem conseguido criar oportunidades.