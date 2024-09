Ramón Díaz revela por que substituiu Talles Magno: ‘Não estava rendendo’

Ramón Díaz explicou o motivo de ter tirado Talles Magno no intervalo do confronto entre Botafogo e Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 00:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva, após a derrota do Corinthians para o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao ser perguntado sobre o motivo da substituição de Talles Magno no intervalo, o comandante do Timão afirmou que foi por opção técnica.

- O substituí porque ele não estava rendendo. Não tinha contundência, não era agressivo, não chegava ao gol, e aqui os tempos são muito curtos e temos que agir imediatamente. Quando eu mudo, é porque a equipe e o jogador não estão rendendo. No segundo tempo, me pareceu que poderíamos ter tido um pouco mais de contundência, um pouco mais de chegada - disse o treinador.

- Tivemos algumas ocasiões para fazer o gol. No entanto, eu não gosto de perder dessa maneira, porque a situação não é fácil e precisamos ter outro espírito. Eu gostaria que a equipe trocasse de espírito, assim como na Copa do Brasil. Passamos de fase por ter o espírito, a gana de querer mudar, e é isso que precisamos ter - completou.

Após ser questionado se não era hora do Corinthians buscar uma reação no Brasileirão, o técnico argentino respondeu o seguinte:

- Nós esperávamos ter o espírito que tivemos no jogo passado contra o Flamengo. Creio que essa era a linha a seguir. Mas no primeiro tempo, não jogamos bem; jogamos sem contundência e sem pressão. Se analisarmos, o primeiro gol, não marcamos em cima, não pressionamos, e isso me preocupa. Esta situação requer certa atitude, para conseguirmos estar prontos para sair dessa situação. Creio que é isso que precisamos mudar imediatamente, porque necessitamos dos pontos.

Corinthians perdeu para o Botafogo por 2 a 1, fora de casa, pela 26ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 2 x 1 Corinthians

26ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Luiz Henrique (Botafogo); Rodrigo Garro (Corinthians); Thiago Almada (Botafogo)

🟨 Cartões: Marlon Freitas (Botafogo); Matheus Bidu (Corinthians)

⚽ ESCALAÇÕES:

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

John, Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Caetano, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheuzinho; Matheus Bidu; José Martínez, Raniele e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.