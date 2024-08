Entenda como José Martínez se encaixa no Corinthians de Ramón Díaz

José Martínez é o novo reforço do Corinthians (Foto: Divulgação/MLS)







Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 05:43 • Rio de Janeiro

O Corinthians acertou mais uma contratação em 2024: volante venezuelano, José Martinez. O atual jogador do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, time que disputa a Major League Soccer (MLS), chegará ao Timão em definitivo por US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões), e terá contrato válido até o final de 2027. Entenda como o novo reforço pode se encaixar no Corinthians de Ramón Díaz com o Lance!.

Antes de ir para os Estados Unidos, o volante se destacou no futebol venezuelano. Ele também fez parte da seleção que fez boa campanha na Copa América 2024, eliminada nas quartas de final pelo Canadá. Ao chegar ao Corinthians, tem grandes chances de aumentar esse número e fazer parte do time principal.

Martinez chega no Timão, a princípio, para ser o titular da posição. O volante tem boa força física, o que agrada o treinador argentino. Além disso, Ramón Díaz já mostrou que não tem medo de colocar as contratações para jogar logo de cara. Talles Magno é um bom exemplo disso.

Com a ausência de Alex Santana, o venezuelano pode ter ainda mais oportunidade pelo time paulista. Quando Ramón escolhe jogar com três zagueiros, é comum ver um time armado com dois volantes e Rodrigo Garro. Com uma linha de quatro, pode ser que o técnico utilize três volantes do meio campo do Corinthians.

Na entrevista coletiva após a partida da Sul-Americana, contra o Bragantino, Ramón Díaz disse que o time precisa de reforços. Por isso, é esperado que o jogador seja aproveitado logo de cara para reforçar o Timão.

- Necessitamos de um plantel numeroso para atender as três competições que são importantes para o clube (Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil). Creio que foi muito importante a oportunidade que demos ao Pedro Raul hoje, e que fez uma grande partida. Estava precisando e, no momento, respondeu da melhor maneira. Estou feliz por ele, pelo grupo, pelos jogadores, mas precisamos reforçar - falou o argentino.