O Corinthians começou a partida pressionando o América-MG e teve ótima chance no primeiro minuto. Com uma linha de cinco, a defesa da equipe mineira prevaleceu e travou as chegadas do Timão, que viu seu laterais e meias sem poder de criação. O Coelho foi feliz no contra-ataque e abriu o placar com belo chute de Benítez.