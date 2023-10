O Corinthians é tetracampeão da Libertadores Feminina. Neste sábado (21), as Brabas venceram o Palmeiras por 1 a 0 e conquistaram pela quarta vez o troféu continental. Vic Albuquerque perdeu pênalti no primeiro tempo e Tarciane foi expulsa na etapa final, mas o gol de Millene garantiu o título corintiano. O partida marcou o último jogo do técnico Arthur Elias, que vai assumir a Seleção Brasileira Feminina.