O xerife chegou! Esta sexta-feira (28) marcou a apresentação do zagueiro Lucas Veríssimo no Corinthians. Entre outras coisas, ele explicou a escolha pelo Timão, falou sobre a condição física em que se encontra e disse que a sua história com o Santos, rival corintiano e clube que revelou o defensor, chegou a um ponto final. Além disso, o atacante Chrystian Barletta está próximo de deixar a equipe do Parque São Jorge e vestir a camisa do Ceará. Em uma negociação que começou sendo conversada por empréstimo, agora a possibilidade é dos nordestinos ficarem com o jogador em definitivo, assumindo uma dívida que o Time do Povo tem com São Bernardo e Joinville. E, por fim, o Coringão segue de olho na janela de transferências e agora analisa opções para a lateral-esquerda. Confira abaixo as principais notícias do Corinthians nesta sexta-feira (28).