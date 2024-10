Multa de Hugo Souza é 60x menor do que Corinthians pode faturar na Copa do Brasil

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, durante partida contra o Flamengo no Maracanã pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 03/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro

O Corinthians foi até o Maracanã para enfrentar o Flamengo em jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil e perdeu por 1 a 0, com gol de Alex Sandro. Apesar da derrota, o goleiro Hugo Souza foi o melhor em campo e o grande responsável por deixar o Timão vivo na competição.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

▶️ Torcedores apontam culpado por má atuação do Corinthians: ‘Demite no vestiário’

Para que o defensor pudesse jogar contra o Flamengo, seu ex-clube, o Corinthians precisou desembolsar cerca de R$ 500 mil em multas. Era esperado que o clube paulista conseguisse comprar o arqueiro nesta terça-feira (1º), mas a opção de compra em definitivo só poderá ser efetuada a partir do dia 10 deste mês. Foi a segunda vez que o Alvinegro precisou pagar esse valor para o rival carioca, já que ambos se enfrentaram pelo Brasileirão.

O valor pode ser considerado alto para se pagar apenas para que o jogador possa atuar em uma partida. Mas, Hugo Souza foi o grande responsável para um placar magro e reversível no jogo de volta. O primeiro tempo foi de pressão intensa dos rubro-negros, enquanto o Corinthians mal conseguia avançar do meio-campo.

Foram 19 finalização dos donos da casa, contra nove do Timão. O goleiro alvinegro precisou fazer sete defesas precisas, sendo quatro difíceis. Para efeito de comparação, Rossi, do Flamengo, fez quatro defesas durante a partida, sendo uma difícil.

Ao todo, em multas, o Corinthians desembolsou cerca de R$ 1 milhão para que Hugo Souza pudesse entrar em campo. O valor parace se pagar pela atuação do goleiro. Na primeira vez, o clube venceu a equipe carioca por 2 a 1 na Neo Química Arena. Agora, precisa repetir o feito para, ao menos, levar as disputas para pênaltis.

Caso avance para a final da Copa do Brasil, o Corinthians garante R$ 31,5 milhões, valor recebido pelo vice-campeão. O valor já é 63 vezes menor do que a multa paga pelo goleiro, que já é o herói dessa campanha pegando três pênaltis contra o Grêmio, e consagrando a classificação para as quartas de final.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, durante partida contra o Flamengo no Maracanã pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após a partida, o camisa 1 falou sobre a multa paga pelo Timão e ressaltou a confiança da diretoria no seu trabalho.

– Eu fico feliz, porque isso mostra que o meu trabalho está sendo bem feito, que o clube está contando comigo, que a direção está contando comigo, que o presidente conta comigo, eu fico feliz com isso. Eu espero dar o meu melhor sempre dentro de campo, espero retribuir sempre da melhor forma dentro de campo, e óbvio que a gente queria muito a vitória hoje, mas como eu falei, acho que dentro das condições do jogo, foi um resultado que não foi muito bom, porque nós perdemos, mas dentro da situação do jogo, foi o melhor possível. Foi o melhor possível, nós fizemos um jogo abaixo, o Flamengo foi superior a gente, tiveram chance de fazer mais gols, mas graças a Deus eu tive um bom dia e consegui, não eu, mas a gente conseguiu manter o time vivo para levar essa decisão para casa.

Agora, o Corinthians tem mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro antes da partida de volta contra o Flamengo. Primeiro, pega o Internacional, no sábado (5), e em seguida, o Atheltico-PR, na quinta-feira (17), em partida antecipada pela mudança de datas da semifinal. A decisão da semifinal será no domingo (20). Os três duelos serão na Neo Química Arena.