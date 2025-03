Maycon reconhece oscilação nas atuações do Corinthians e indica caminho

O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena, e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. O resultado deste domingo (2) ajudou o elenco a mudar a imagem negativa que ficou na vitória por 3 a 2 sobre o Universidad Central, na quarta-feira (26), pela Pré-Libertadores.

Na ocasião, o Timão sofreu para superar o adversário e a atuação foi bastante criticada pela Fiel, que vaiou os jogadores após o apito final. Maycon, volante do Timão, reconheceu que o time ficou "devendo" na competição continental.

— Eu entendo a crítica, foi justa, estamos devendo, mas temos crédito, por isso que vem a cobrança, mostrando um futebol muito bom, e quando não repetimos as atuações vêm a cobrança — disse o jogador na zona mista da Neo Química Arena.

Experiente no Corinthians, Maycon ponderou o discurso e valorizou as vitórias que a equipe conquistou no início desta temporada. O jogador reconheceu o momento de oscilação, mas acredita que o time está no caminho certo.

— Momentos de oscilação vão acontecer, é um fato que oscilamos, mas vencemos. Na quarta eu dei uma entrevista que eu quero jogar bem e ganhar, mas quando eu não jogar bem eu também quero ganhar, acho que o clube prefere dessa forma também porque só assim podemos ser campeões e acho difícil alguém ser campeão jogando bem todos os jogos — disse o atleta.

Corinthians venceu o Mirassol por 3 a 0 e garantiu vaga nas semifinais do Paulistão (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Explicação de Maycon

O jogador foi sincero ao falar sobre a má atuação do Corinthians nas primeiras partidas do ano. O volante acredita que a equipe mudou a forma de jogar que fez o Timão somar nove vitórias seguidas na reta final do Brasileirão. Maycon citou uma intervenção de Emiliano Díaz e disse que o clube está jogando "golpe a golpe", dando muitas chances aos adversários e apressando a definição das jogadas.

— O Emiliano falou uma coisa que é verdade, nós estávamos jogando golpe a golpe e a nossa equipe não é isso, nossa equipe é de controle de jogo, de posse, o que fez a nossa equipe se credenciar bem nossa temporada foi no final do ano passado jogando desta forma. Esse ano começamos golpe a golpe, não é isso que temos que fazer, a qualidade dos nossos jogadores não pede isso, não temos jogadores para isso, temos que controlar o jogo, se sobressair na técnica — finalizou o jogador.