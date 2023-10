Atrelado aos fatores citados anteriormente, Sylvinho conviveu constantemente com vaias das arquibancadas, e as críticas eram potencializadas após as coletivas do treinador. Na maioria do tempo ele tinha avaliações positivas sobre seu trabalho e os resultados da equipe, especialmente após empates ou derrotas. Além disso, Sylvinho adotou postura combativa com a imprensa, especialmente durante a reta final de seu trabalho.