Casemiro sonha em estar presente na próxima Copa do Mundo, em 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. Para isso, se manter em alto nível no melhor futebol do mundo é fundamental. Se os planos dele se concretizarem, a tendência é que depois do Mundial ele projete o seu retorno ao Brasil para um possível encerramento de carreira. Assim, pode até mesmo realizar o sonho que não pôde cumprir na infância, e jogar pelo Corinthians, seu clube do coração.