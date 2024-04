António deixou o Cuiabá para acertar com o Timão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 24/04/2024 - 13:35 • São Paulo (SP)

A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Argentinos Juniors na terça-feira (23), pela Sul-Americana, escancarou a pressão sobre o técnico António Oliveira. O português perdeu prestígio, balança no comando do clube alvinegro e corre risco de ser demitido.

O que tem segurado o treinador no cargo é a boa relação com o elenco. Esse fator foi crucial para a demissão de Mano Menezes em fevereiro, por exemplo, que não se entendia com os atletas.

Ainda assim, a avaliação interna do comando do futebol corintiano é que António Oliveira não tem feito o elenco ter respostas positivas em campo e que o time está em retrocesso técnico. Há um incomodo, também, com a falta de variação no esquema de jogo.

Ainda assim, o treinador português deve ser mantido no cargo em um primeiro momento, mas começa a ficar a ameaçado se mantiver o desempenho negativo. Uma derrota para o Fluminense no domingo (28), por exemplo, pode tornar insustentável a pressão sobre o profissional.

O Corinthians não vence há quatro partidas, sendo um empate e três derrotas consecutivas no período. Neste intervalo, o Timão não fez gols e possui uma seca de 360 minutos.

António Oliveira perde moral com resultados negativos e balança no Corinthians (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)