Memphis segue fora e deve desfalcar o Corinthians; veja provável escalação

O Corinthians se prepara para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis, com um edema na coxa direita, não participou dos últimos treinamentos e deve desfalcar a equipe.

No início da semana, havia a expectativa que o holandês retornasse para a equipe. O edema não é considerada uma lesão grave, mas o Corinthians pretende contar com Memphis apenas quando ele estiver completamente recuperado, para não afetar o restante da temporada.

O atacante não entra em campo pelo Timão desde a vitória sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, no dia 10 de setembro. Desde então, tem publicado imagens realizando atividades no setor de fisioterapia, mas não se recuperou a tempo do jogo contra o Flamengo.

Memphis deve ser desfalque do Corinthians para o duelo contra o Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Possibilidades para Dorival Júnior

O treinador do Timão prepara a equipe para o confronto com o Flamengo. Nesta sexta-feira (26), Dorival Júnior comandou uma atividade com foco em rebotes, com o objetivo de treinar o setor ofensivo para o duelo.

Apesar da baixa de Memphis, Dorival Júnior deve contar com o retorno de Gui Negão. O atacante cumpriu suspensão por cartão amarelo na derrota para o Sport, na última rodada, e estará à disposição do treinador. O jogador vive boa fase e marcou quatro gols nos últimos 11 jogos na temporada.

O atacante deve formar dupla com Yuri Alberto, justamente o jogador que havia substituído. Caso se confirme, será uma parceria inédita no ataque do Corinthians nesta temporada. A tendência é que o Timão inicie o jogo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.