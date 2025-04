Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo PAL COR 3ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Barueri, em Barueri (SP) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Michel Stanislau (RS) Var Vagner Reway (ES) Onde assistir

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Derby marca o reencontro das equipes após a final do Paulistão, vencido pelo Timão. A partida será na Arena Barueri e terá transmissão exclusiva do Premiere (TV fechada) ➡️ Clique para assistir no Premiere

As duas equipes somam quatro pontos na tabela de classificação, mas o Corinthians leva vantagem no saldo de gols, com três contra um do Palmeiras. Este será o quarto Dérbi da temporada, já que os rivais decidiram o Campeonato Paulista, vencido pelo Timão após triunfo por 1 a 0 no Allianz Parque e empate por 0 a 0 na Neo Química Arena.

O jogo será disputado na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O Palmeiras solicitou a mudança do mando de campo porque o Allianz Parque estará ocupado com um show de Gilberto Gil na data da partida. O confronto terá presença apenas de torcedores do Verdão.

Ramón Díaz e Abel Ferreira vão escalar força máxima no confronto. Mandante na partida, o Palmeiras vive a expectativa pela estreia do atacante Paulinho, um dos maiores reforços do Verdão na temporada. O Corinthians sofre com desfalques, mas espera contar com Memphis para o Derby.

Palmeiras e Corinthians fizeram a final do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CORINTHIANS

3ª rodada — Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);

👁️ Onde assistir: Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Raniele, José Martínez e Carrillo; Romero (Igor Coronado), Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto