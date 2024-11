Memphis manda recado após eliminação do Corinthians: ‘difícil de aceitar’

Depay no jogo entre Corinthians x Atlético-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 16:59 • São Paulo (SP)

Titular do Corinthians no duelo contra o Racing na última quinta-feira (31), Memphis Depay comentou a eliminação do clube paulista na Copa Sul-Americana, após o empate sem gols no El Cilindro, Buenos Aires.

+ Atacante do Corinthians é eleito melhor jogador do Brasileirão em outubro

Em uma postagem nas redes sociais, o atacante lamentou a queda do Timão na competição e afirmou que é "difícil de aceitar" o resultado, que compromete as chances do clube de disputar a Copa do Brasil e a Libertadores em 2025.

- O resultado do último jogo é difícil de aceitar. Queríamos trazer a vitória para casa, para os fãs, para o clube e nossas famílias, mas não conseguimos. Agora, precisamos olhar para nós mesmos e melhorar - publicou Memphis.

O atacante também ressaltou a qualidade do elenco corintiano e projetou o clássico contra o Palmeiras, essêncial na luta do Timão contra o rebaixamento.

Memphis Depay durante partida entre Corinthians e Fortaleza, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Esta equipe é capaz de grandes feitos, e neste processo de crescimento, assumimos responsabilidades. Vamos focar na segunda-feira! - completou o holandês.

Na próxima rodada do Brasileirão, a equipe comandada por Ramón Díaz recebe o Palmeiras às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com 35 pontos conquistados em 31 rodadas, o Corinthians ocupa a 15ª colocação, um ponto à frente do Athletico, que abre a zona de rebaixamento.