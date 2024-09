Da esquerda para a direita: Augusto Melo (presidente do Corinthians), Memphis Depay e Fabinho Soldado (executivo de futebol do Corinthians) antes do jogo diante do Juventude (Foto: José Manoel Idalgo / Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por João Marcos • Publicada em 11/09/2024 - 21:01 • São Paulo (SP)

Memphis Depay foi apresentado à torcida do Corinthians nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, minutos antes duelo diante do Juventude pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atleta vai acompanhar o jogo dos camarotes do estádio.

O jogador entrou no gramado ao lado do presidente do clube, Augusto Melo, e do executivo de futebol, Fabinho Soldado. Durante a apresentação, foi revelado o número da camisa que o holandês usará no Timão: 94, em referência ao ano de seu nascimento (1994).

Após a apresentação, houve uma queima de fogos no estádio, enquanto torcedores aplaudiam o reforço e cantavam o nome de Depay. Do lado de fora da Arena, os telões também davam as "boas-vindas" ao jogador.

Na madrugada desta quarta-feira (11), o jogador desembarcou no Brasil e foi recebido por milhares de torcedores no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Apesar de estar registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Depay não estará à disposição da comissão técnica para a Copa do Brasil. O prazo de inscrição de novos nomes na competição encerrou na última segunda-feira (9) às 23h59, e o clube paulista não conseguiu emitir a documentação do atleta a tempo.

Depay foi ovacionado pela torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: José Manoel Idalgo / Corinthians)

Antes do duelo, a reportagem conversou com alguns torcedores do Corinthians, que não esconderam a empolgação com o reforço. Em meio a votos de "boas-vindas ao hospício", alguns entrevistados afirmaram que o holandês é a maior contratação da história do clube.

- Ele é melhor que o Calleri, melhor que todos os outros atacantes (do país). Chega para ser a maior estrela do Brasil - afirmou um torcedor.

A chegada de Depay também rendeu provocações a rivais. Alguns corintianos chegaram a desejar "boa sorte" aos adversários que cruzarem o caminho do holandês.

- Para os rivais a gente só dá boa sorte. Para o Memphis: bem-vindo ao hospício. Vai, Corinthians! - disse uma torcedora.

Nona contratação do Corinthians, o jogador estava livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid, da Espanha, e chega sem custos ao clube paulista. O Timão deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões entre salários, bônus e luvas, que serão diluídos no período do acordo.

Anteriormente, o Timão anunciou: o goleiro Hugo Souza; o zagueiro André Ramalho; os meias Alex Santana, Charles e José Martínez; e os atacante André Carrillo, Héctor Hernández e Talles Magno.

Na partida de ida, a equipe comandada por Ramón Díaz perdeu para o Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. Agora, necessita de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de igualdade no placar, a vaga será decidida nos pênaltis.