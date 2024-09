Memphis Depay, novo atacante do Corinthians, terá o quarto maior salário das Américas

Depay vai receber R$ 3 milhões fixos mensais, além de bonificações e ações publicitárias que podem aumentar o salário do alteta, chegando a quantia de até R$ 3,5 milhões. Com este valor, o holandês será o jogador mais bem remunerado do Brasil e o mais bem pago do continente americano. Nas Américas, o salário do novo reforço do timão só fica atrás de Lionel Messi e Sergio Busquests, ambos do Inter Miami e Lorenzo Insigne, do Toronto FC.