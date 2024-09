De helicóptero e vestindo terno, Depay chega ao Pq. São Jorge e é recebido pela torcida

(Foto: Reprodução/Corinthians)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 11/09/2024 - 18:18 • São Paulo (SP)

Há poucas horas no Brasil, Memphis Depay visitou o Parque São Jorge na tarde desta quarta-feira (11). O atacante chegou de helicóptero e foi recepcionado pelo presidente Augusto Melo e por membros da torcida organizada do clube.

De terno, Memphis recebeu do presidente e dos torcedores uma camisa do clube, uma camisa da Gaviões da Fiel e um broche com o escudo do Corinthians, colocado imediatamente.

Tradição corintiana, a sirene, que anuncia contratações de peso, tocou enquanto o holandês caminhava pelas dependências do clube.

O jogador andou entre torcedores e depois foi levado para visitar o Memorial do Corinthians.

Os compromisso oficiais do atleta nesta quarta ainda não acabaram. O jogador irá à Neo Química Arena para acompanhar o jogo do Alvinegro contra o Juventude, às 21h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil, para se apresentado aos mais de 40 mil torcedores que estarão presentes.

