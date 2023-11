A meia Vic Albuquerque, melhor em campo na decisão do Paulistão Feminino, comemorou o título do Corinthians após a goleada por 4 a 1 diante do São Paulo e fez um desabafo sobre a provação que as Brabas passaram ao longo da temporada. A camisa 17 afirmou que "duvidaram muitas vezes" do Timão, mas enalteceu a seriedade do trabalho realizado no clube.