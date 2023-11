Com o resultado, as Brabas, que haviam perdido o duelo de ida por 2 a 1, na Vila Belmiro, somaram 5 a 3 no agregado e conquistaram seu quarto título na temporada. Além do estadual, o Corinthians se consagrou campeão do Brasileirão, da Libertadores e da Supercopa do Brasil, batendo o póprio recorde de conquistas em uma mesma temporada.