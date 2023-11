Eleito presidente do Corinthians para os próximos três anos (2024 a 2026), Augusto Melo deseja promover uma auditoria como primeiro ato da gestão, que inicia no dia 4 de janeiro. O empresário será a primeira pessoa a assumir o comando do clube desde 2007 que não pertence ao grupo "Renovação e Transparência", liderado pelo ex-presidente Andrés Sanchez e que lançou André Luiz Oliveira como candidato na disputa realizada no sábado (25), no Parque São Jorge.