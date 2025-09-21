Maycon lamenta desatenções em derrota do Corinthians para o Sport

O Corinthians perdeu para o Sport por 1 a 0 neste domingo, resultado que encerrou a sequência invicta de cinco partidas e expôs falhas de atenção decisivas no início da etapa final. Após o apito final, o volante Maycon avaliou o desempenho e lamentou o lance que originou o gol rubro-negro.

— A nossa equipe competiu bem. No primeiro tempo, sabíamos a pressão inicial que eles iam ter. Depois controlamos o jogo, tivemos algumas oportunidades. Na desatenção da volta do segundo tempo, a gente tomou o gol. Essas pequenas desatenções que a nossa equipe vem tendo resumem o campeonato [do Corinthians] — afirmou Maycon, ao “Premiere”.

Em um jogo de poucas brechas, o time alvinegro enfrentou dificuldades para progredir desde a saída de bola e criar ocasiões claras. No primeiro tempo, o Sport chegou a balançar a rede duas vezes, mas ambos os lances foram anulados por impedimento após intervenção da arbitragem.

No retorno do intervalo, os pernambucanos abriram o placar e, a partir daí, baixaram as linhas, protegeram a área e confirmaram apenas a segunda vitória em 22 rodadas, apesar da pressão final. Maycon também destacou a frustração pelo resultado e projetou a recuperação imediata.

— Era um jogo que a gente veio para fazer os três pontos. Tentamos jogar, mesmo com um gramado bem complicado. Tivemos algumas oportunidades, mas, infelizmente, não conseguimos fazer o resultado que trabalhamos bastante para fazer. Agora é se preparar novamente, porque no final de semana temos uma outra batalha muito forte, e temos que sair com a vitória — completou o volante.

Com a derrota, o Corinthians permanece com 29 pontos, na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, ainda distante da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Na próxima rodada, o Sport visita o Fortaleza no sábado, dia 27, enquanto o Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena, confronto chave para retomar a pontuação e recuperar terreno na tabela.